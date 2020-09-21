На две ступеньки выше: Томская область улучшила позиции в рейтинге Росмолодежи по СибФО

В Сибирском федеральном округе Томская область поднялась с 4 на 6 место в рейтинге Росмолодежи. Фото: Из открытых источников

- В рейтинге Росмолодежи учитывалась реализация различных направлений государственной молодежной политики в регионах РФ. Томская область по итогам 2019 года по Сибирскому федеральному округу поднялась с шестого места на четвертое, в общероссийском рейтинге – с 47 на 36 место, - сообщили в администрации Томской области.

По словам председателя комитета по молодежной политике областного департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Кирилла Антонова, улучшение позиций Томской области в рейтинге реализации государственной молодежной политики – это результат серьезной и кропотливой работы.

- Хочется отметить, что мы составили достойную конкуренцию соседним регионам, - сказал он. - На итоговое место Томской области в рейтинге Росмолодежи повлияли успешное выступление команды региона в финале всероссийской игры «Зарница» (3 место), проведение первого регионального молодежного форума «Смородина», активное участие в федеральных форумах (более 250 человек стали участниками форумной кампании), поддержка молодежных некоммерческих организаций и физических лиц (проведение грантовых конкурсов и помощь в оформлении заявок на участие в общероссийских конкурсах), а также проведение областного этапа и участие делегации Томской области в фестивале «Российская студенческая весна».

Добавим, что помимо этого в 2019 году Томская область вошла в число победителей федерального конкурса «Регион добрых дел» и получила грант на создание ресурсного центра по развитию добровольчества.