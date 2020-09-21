10 томских педагогов победили в областном конкурсе «PROдвижение к вершинам мастерства»

В очный этап областного конкурса прошли 67 человек, которые претендовали на 30 призовых мест. Фото пресс-службы мэрии Томска.

Подведены итоги регионального конкурса профессионального мастерства молодых педагогов «PROдвижение к вершинам мастерства». В конкурсе приняли участие 136 педагогов общего и дополнительного образования из 18 районов и городов Томской области в возрасте до 35 лет.

- В очный этап прошли 67 человек, которые претендовали на 30 призовых мест. Победителями регионального конкурса признаны 10 участников, набравших наибольшее количество баллов в ходе конкурсных испытаний, четверо из них - учителя и педагоги дополнительного образования муниципальных учреждений Томска, - сообщили в пресс-службе администрации города. - Так, победу одержали учитель географии Академического лицея Элина Варзарова, учитель истории и обществознания СОШ № 28 Светлана Борисова, педагог-организатор Дворца творчества детей и молодёжи Алексей Горюнов и педагог дополнительного образования ДДТ «Искорка» Екатерина Наумова.

Специалисты уточнили, что каждый из 10 победителей получит премию губернатора в размере 120 000 рублей.

Добавим, в число участников, занявших с 11 по 30 место, также вошли 14 педагогов из томских школ № 14, 16, 19, 25, 53, «Перспектива»; лицея № 7, Гуманитарного лицея, гимназии № 26, школы-интерната № 22, Дворца творчества детей и молодёжи.