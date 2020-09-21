Внимание, поиск: «Лиза Алерт» в Томске просит помочь найти человека

Томичка ушла из дома 16 сентября, до сих пор о ней ничего неизвестно. Фото отряда "Лиза Алерт" со страницы ВКонтакте.

- Томск, внимание! Помогите найти человека! Пропала Заярная Татьяна Рудольфовна, 64 года. 16 сентября 2020 года она ушла из дома в неизвестном направлении, - сообщают волонтеры в группе отряда во «ВКонтакте». - Приметы: рост 165-167 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые чуть ниже плеч, глаза голубые. Была одета в серо-коричневую джинсовую куртку, сине-серые вельветовые брюки, черно-белые кроссовки. Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или единому номеру вызова экстренных служб «112».