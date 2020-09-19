Поставка вакцины от коронавируса в Томскую область ожидается во второй половине октября

В Томской области вакцинация от новой коронавирусной инфекции еще не началась. Фото: из открытых источников

По данным департамента здравоохранения Томской области, поступление в регион вакцины от новой коронавирусной инфекции ожидается ориентировочно во второй половине октября. Распределение препарата, разработанного российскими учеными, осуществляется Минздравом РФ.

Приоритетной вакцинации против коронавируса подлежат работники медицинских и образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания. Это следует из 8-й версии временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, разработанных Минздравом.

Также в приоритетную группу включены сотрудники других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и др.). Кроме того, приоритет будет отдаваться обучающимся в организациях среднего и высшего профобразования и призывникам. В министерстве здравоохранения уточнили, что вакцинации подлежат лица, не болевшие коронавирусом и не имеющие антител к SARS-CoV-2.

Напомним, что клинические испытания вакцины «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак2») начались в июне 2020 года. 11 августа федеральные власти заявили, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат был разработан в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Вакцинация большей части населения страны может пройти в течение 9-12 месяцев, считают специалисты центра.

Первые партии препарата «Спутник V» были отгружены во все регионы на прошлой неделе, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он отметил также, что сейчас завершаются клинические исследования второй отечественной вакцины от коронавируса.