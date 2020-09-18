Атлеты из Томской области завоевали несколько медалей на первенстве России по гиревому спорту

Томские атлеты показали свою силу на первенстве по гиревому спорту в первый же день соревнований Фото: из открытых источников

В Санкт-Петербурге проходит первенство России по гиревому спорту. В турнире принимают участие спортсмены, представляющие 23 региона страны. Возраст участников – от 19 лет и старше. Томские атлеты успешно начали выступления и завоевали несколько медалей в первый день соревнований, сообщает департамент по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области.

В первенстве России среди юниоров наша команда, за которую выступали Данил Ажермачев, Даниил Янголенко, Иван Черкашин и Иван Дударев, завоевала первое место в эстафете по длинному циклу. Кроме того, томичи отличились и в личных соревнованиях.

– Даниил Янголенко завоевал золото в категории свыше 85 кг по длинному циклу, в этом же весе Иван Дударев стал серебряным призером. Бронзовая медаль – у Ивана Черкашина (категория до 85 кг.). Все трое призеров отобрались в сборную России для участия в первенстве мира, – рассказал руководитель федерации гиревого спорта Томской области, заслуженный тренер России Алексей Ажермачев и добавил, что томские спортсмены имеют все шансы побороться за первое место в общекомандном зачете.

Сегодня, 18 сентября, в программе соревнований «Классическое двоеборье» у юниоров и «Рывок» у девушек.