В Томском районе приступили к капремонту аварийной плотины на реке Ум

Ум – река в Томском районе, на которой расположены деревни Кандинка, Барабинка и другие. Фото: из открытых источников

На реке Ум в Томском районе начался капитальный ремонт плотины, сообщает пресс-служба обладминистрации. Подрядчиком на объекте по результатам аукциона стало ООО «Дорожно-строительное управление № 1».

Капремонт гидротехнического сооружения запланирован на 2020-2021-й годы. В настоящее время на дамбе идут подготовительные работы – корчевка кустарника, разбор бетонных конструкций. До конца текущего года подрядчик планирует произвести текущий ремонт ковшового водосброса автоматического типа, а на отдельных участках – укрепить верховой откос плотины.

В 2021-м специалисты выполнят замену дренажной системы, донного водосброса с башней управления затворами, а также восстановят гребень плотины до проектных отметок. Общая стоимость работ составит 53,5 млн рублей, из которых 39,3 млн выделено из федерального бюджета.

Как ранее сообщалось, многочисленные повреждения элементов дамбы на реке Ум, введенной в эксплуатацию в 1989-м, произошли после весеннего половодья 2017 года. В связи с этим на гидротехническом сооружении была объявлена чрезвычайная ситуация локального характера. Капремонт позволит полностью восстановить защитные функции плотины.

Инициаторами проекта выступают департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области и ОГБУ «Облкомприрода». Технический контроль возложен на ОГКУ «Облстройзаказчик».