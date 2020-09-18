Еще одна смерть от коронавируса зафиксирована в Томской области

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Сегодня, 18 сентября, стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, заболевшего COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 78 человек.

- Томская область... умерло .78. (из них 1 за последние сутки) - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось,что сегодня в Томской области было выявлено 62 новых случая заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 6 645 человек.