Железнодорожный переезд вблизи станции Томск –II на сутки закроют для движения авто

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С 8 часов 19 сентября до 8 часов 20 сентября для движения автомобилей будет полностью закрыт железнодорожный переезд станции Томск-II по ул. Энергетической, информирует пресс-служба городской администрации.

- В указанный период здесь будут выполнятся работы по капитальному ремонту железнодорожного переезда. В указанное время будет организовано двустороннее движение транспорта по ул. Ракетной для перенаправления потоков, - говорится в сообщении.

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.