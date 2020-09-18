Почти 300 незаконных гаражей пойдут под снос в Октябрьском районе Томска

Только за сегодняшний день снесут около 15 незаконных строений. Фото: из открытых источников

В Октябрьском районе Томска продолжается масштабная кампания по сносу незаконных железных гаражей. В ее рамках демонтируют почти 300 строений. Их уберут с дворовых территорий, из зон расположения коммуникаций, а также с участков вдоль дорог - там, где гаражи загораживают обзор для водителей транспорта, мешают безопасному движению пешеходов, сообщает пресс- служба мэрии областного центра.

Только за сегодняшний день будут убрано 15 железных гаражей: в том числе возле средней школы №67 по адресу ул.Иркутский тракт,51/1.

- В этом сезоне незаконные сооружения будут также ликвидированы с ул.Обручева,26, Клюева,26, С.Лазо,25 и улицы Партизанской. Всего с территории Октябрьского района запланировано к сносу порядка 300 железных гаражей, - отмечается в сообщении.

Напомним, согласно установленному порядку, перечень подлежащих демонтажу объектов, определяется районными администрациями в результате рейдов и обращений томичей. Владельцам самовольно установленных гаражей, сараев и других конструкций предъявляют требование об освобождении земельного участка в 14-дневный срок. За этим следует добровольный или принудительный демонтаж.