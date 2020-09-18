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Не сбавляя темпов: за январь-август в Томской области сдано жилья почти на 10% больше прошлогоднего

Более половины введенных в строй «квадратов» приходится на индивидуальное строительство
Антонина ЛенскаяАнтонина Ленская
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На фоне общероссийского снижения объемов томские строители нарастили ввод жилья.

На фоне общероссийского снижения объемов томские строители нарастили ввод жилья.

Фото: из открытых источников

По информации Томскстата, за восемь месяцев 2020 года на территории области введено в эксплуатацию 199,1 тыс. квадратных метров жилья. Это на 9,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Предприятиями в январе-августе построено 96,4 тыс. кв. метров жилья, сообщает территориальный орган Федеральной службы государственной статистики. По сравнению с тем же периодом прошлого года томские компании нарастили объемы жилищного строительства на 3,7%.

Более половины введенного в Томской области жилья (51,6%) приходится на долю индивидуального жилищного строительства. За восемь месяцев населением построено 102,7 тыс. кв. метров жилья, то есть на 15,1% больше, чем годом ранее.

Ввод жилья в городах и поселках городского типа составил 73,7 тыс. кв. метров. Наибольший объем жилищного строительства приходится на Томск, где введено 64,1 тыс. жилых «квадратов». По сравнению с прошлым годом этот ключевой показатель в областном центре увеличился на 2,3%.

В сельской местности с начала текущего года введено 125,4 тыс. кв. метров жилплощади, или 63% всего областного объема. В лидерах остается Томский район, где построено 99,9 тыс. «квадратов» – на 40,7% больше прошлогоднего.

Добавим, ранее сообщалось, что объем ввода жилья по России в целом в январе-августе 2020 года снизился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 39,3 млн кв. метров.

Строительство и ремонт