Клубы и Дома культуры Томска 21 сентября выходят из карантина

Открытия клубов и Домов культуры в Томске ждали многие: интересный досуг в шаговой доступности нужен людям. Фото: Из открытых источников

- Распоряжением главы региона в Томске разрешено возобновить работу в очном режиме домов культуры. Так, с понедельника, 21 сентября, свои двери для посетителей и участников творческих объединений откроют 6 муниципальных учреждений - ДК "Маяк", "Настроение", "Томский перекресток", "Светлый", "Концертно-театральное объединение" и Зрелищный центр "Аэлита", - сообщили в пресс-службе мэрии.

Специалисты уточнили, что к работе намерены вернуться все клубы и коллективы муниципальных ДК. В учреждениях будет проверяться соблюдение всех противоэпидемических требований.