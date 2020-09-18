Пострадавших нет: крупный пожар в историческом центре Томска предотвратили спасатели

Сразу 4 семьи могли остаться без крыши над головой из-за пожара в деревянном доме на Татарской, 31. Фото пресс-службы МЧС по Томской области.

Вчера, 17 сентября, в 17.08 вечера на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в двухэтажном брусовом жилом доме на улице Татарской, 31, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области.

- На место были направлены силы сразу из пяти пожарно-спасательных частей города. На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры на втором этаже шел густой дым. Для обследования дома на наличие людей включились четыре звена газодымозащитной службы, - уточнили в ведомстве. - Проверка показала, что все жители успели самостоятельно эвакуироваться. Тем временем огонь мог перекинуться на крышу здания через образовавшийся в потолке прогар. Благодаря слаженной работе пожарных удалось не допустить его распространения. Пожар был ликвидирован через полчаса с момента сообщения о нем.

В результате в квартире на втором этаже выгорела ванная комната, прогорело потолочное перекрытие. К тушению привлекались 30 человек и 7 единиц техники. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.