Для борьбы с COVID-19 в больницу №3 Томска приобретен цифровой рентгеновский аппарат

Портативное цифровое рентгенологическое оборудование позволяет выполнять обследование пациентов с коронавирусом даже в реанимации. Фото: Из открытых источников

- Губернатор Сергей Жвачкин выделил около 7 млн рублей на приобретение цифрового портативного рентгеновского аппарата в инфекционное отделение больницы № 3 Томска, которое работает с пациентами с COVID-19, - сообщает пресс-служба обладминистрации. - Он уже поступил в медицинское учреждение и начал работать.

Специалисты утверждают, что современный прибор обладает высокой разрешающей способностью, дает четкие изображения, при этом снижена лучевая нагрузка на пациента

- Портативный аппарат для рентгена позволяет нам проводить исследования за пределами рентген-кабинета, в том числе в палатах, что особенно важно для маломобильных пациентов, а при необходимости данное оборудование может быть применено даже в реанимации, – отметил заведующий рентгенологическим отделением больницы № 3 Томска Вадим Олофинский.