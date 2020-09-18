Погода в Томске 18 сентября 2020: прохладно, ветрено, дождливо

Сегодня днем в Томске и по области ожидаются дожди, грозы, порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду. Фото: Из открытых источников

- В Томске сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/секунду. Температура днем +14, +16, – сообщили синоптики. - По области ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах гроза, возможен град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, местами с порывами 17-22 метра в секунду. Температура днем +11, +16.