Тихой сапой: в Томской области полицейские задержали женщину, которая «наказала» коллегу по работе почти на 300 тысяч рублей

Велик соблазн залезть в чужую сумку с большими деньгами Фото: из открытых источников

В дежурную часть ОМВД России по Томскому району поступило сообщение о хищении денежных средств от жителя села Зоркальцево, сообщает сайт УМВД по Томской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержана подозреваемая, ранее не судимая жительница Томского района, 1981 года рождения.

По предварительным данным, женщина, воспользовавшись отсутствием коллеги по работе на рабочем месте, которая оставила свою сумку без присмотра, совершила тайное хищение денежных средств на общую сумму 290 000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Томскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Сотрудниками полиции часть похищенных средств возвращена потерпевшей.