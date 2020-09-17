Комфортная среда: на 28 общественных пространствах в Томской области завершились работы по благоустройству

В муниципалитетах Томской области благоустраиваются парки, площадки, пешеходные зоны Фото: из открытых источников

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» строители выполнили благоустройство 28 территорий в 18 муниципалитетах, информирует портал администрации Томской области.

Общественные пространства благоустроены в Асиновском, Бакчарском, Верхнекетском, Зырянском, Каргасокском, Кожевниковском, Колпашевском, Кривошеинском, Молчановском, Парабельском, Первомайском, Тегульдетском, Томском, Чаинском, Шегарском районах, а также в Стрежевом, Северске и Томске.

Это скверы, пешеходные зоны, детские игровые и спортивные площадки. Так, в начале сентября состоялось открытие обустроенной пешеходной зоны на пр. Нефтяников в Стрежевом, участие в церемонии принял вице-губернатор Евгений Паршуто.

В настоящее время работы продолжаются на 28 объектах в девяти муниципальных образованиях.

Напомним, в 2020 году по национальному проекту «Жилье и городская среда» в Томской области благоустраивается 56 общественных пространств, на эти цели из бюджетов всех уровней выделено 441,3 млн рублей.