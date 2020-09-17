Запутались в сроках: Томский областной избирком разработает поправки в закон о выборах

Закон позволяет избиркомам самостоятельно определять, сколько дней в регионе продлятся выборы – один, два или три. Фото: из открытых источников

Избирательная комиссия Томской области разработает поправки в закон о выборах, предусматривающие трехдневное голосование, и представит их в областную думу в начале декабря. Утвердить их планируется еще до конца 2020 года, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель регионального избиркома Эльман Юсубов.

По мнению Э. Юсубова, процесс трехдневного голосования оказал существенное влияние на процедурные вопросы. В будущем проведение такой формы выборов потребует «серьезной корректировки всего избирательного законодательства».

– Например, такой вопрос, как «день тишины». Если голосование трехдневное, то когда заканчивается агитация, – в субботу или ранее? В 2020 году, в соответствии с законом, «день тишины» был в субботу, но голосование шло активно и в пятницу. То есть велись параллельно агитация и голосование. Это нужно пересмотреть, – считает глава областного избиркома. – Если мы будем сдвигать «день тишины» на более ранний срок, тогда сокращаются сроки предвыборной агитации (на нее отводится 28 дней). Если продлевать их, то нужно будет сокращать сроки регистрации, а за ними – и сроки выдвижения. В процессуальных сроках нужны корректировки.

Напомним, федеральный закон, который позволяет избиркомам в регионах самостоятельно определять, сколько дней (но не более трех) продлятся выборы, был принят в России в июле 2020 года. Официально его положения начнут применяться на выборах в 2021-м, поэтому нынешней осенью дополнительные дни для голосования на участковых избирательных комиссиях 11 и 12 сентября считались досрочным голосованием. Поэтому «день тишины» наступил лишь 12 сентября, накануне Единого дня голосования.