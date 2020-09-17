WorldSkills Russia: фармацевт из Томска заняла третье место в национальном чемпионате «Молодые профессионалы»

Молодые профессионалы Томской области сделали свой регион известным Фото: из открытых источников

Томичка Мария Громова завоевала бронзовую медаль VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции Фармацевтика, сообщает пресс-служба администрации региона.

Победительница – выпускница Томского базового медицинского колледжа – на сегодняшний день работает в одной из аптечных сетей Томска.

В финале соревновались участники из десяти субъектов России. Мария Громова показала лучшие результаты в технологии изготовления лекарственных средств и контроле их качества.

В 2019 году Мария была одним из победителей регионального чемпионата WorldSkills. В 2020 году она закончила колледж, с отличием сдав аттестацию, которая проходила в форме демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills.

В этом году в соревнованиях VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) принимают участие более 2800 конкурсантов из всех регионов России, а также 26 стран мира. В числе конкурсантов 43 представителя Томской области. Соревнования продлятся до 21 сентября.