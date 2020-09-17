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Спорт

Юный томич взял «серебро» на Первенстве СФО по олимпийской версии тхэквондо

Регион представляли двое спортсменов ДЮСШ единоборств
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Юные спортсмены защитили спортивную честь Томской области

Юные спортсмены защитили спортивную честь Томской области

Фото: из открытых источников

В Красноярске завершилось Первенство Сибирского федерального округа по олимпийской версии тхэквондо среди юниоров и юниорок 15-17 лет. Томскую область представили двое спортсменов ДЮСШ единоборств.

Матвей Чернов в весовой категории до 59 кг провел 4 поединка, в финале уступил спортсмену из Ачинска и занял второе место.

Полина Чайка, которая выступала в весовой категории до 49 кг, осталась без призового места, так как проиграла в первом круге соревнований.

Оба спортсмена занимаются под руководством тренера Сергея Гиро.

Следующим стартом для томских тхэквондистов станет первенство России, которое начнется 28 октября в Нальчике.