Юный томич взял «серебро» на Первенстве СФО по олимпийской версии тхэквондо

Юные спортсмены защитили спортивную честь Томской области
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В Красноярске завершилось Первенство Сибирского федерального округа по олимпийской версии тхэквондо среди юниоров и юниорок 15-17 лет. Томскую область представили двое спортсменов ДЮСШ единоборств.
Матвей Чернов в весовой категории до 59 кг провел 4 поединка, в финале уступил спортсмену из Ачинска и занял второе место.
Полина Чайка, которая выступала в весовой категории до 49 кг, осталась без призового места, так как проиграла в первом круге соревнований.
Оба спортсмена занимаются под руководством тренера Сергея Гиро.
Следующим стартом для томских тхэквондистов станет первенство России, которое начнется 28 октября в Нальчике.