Юный томич взял «серебро» на Первенстве СФО по олимпийской версии тхэквондо

Юные спортсмены защитили спортивную честь Томской области Фото: из открытых источников

В Красноярске завершилось Первенство Сибирского федерального округа по олимпийской версии тхэквондо среди юниоров и юниорок 15-17 лет. Томскую область представили двое спортсменов ДЮСШ единоборств.

Матвей Чернов в весовой категории до 59 кг провел 4 поединка, в финале уступил спортсмену из Ачинска и занял второе место.

Полина Чайка, которая выступала в весовой категории до 49 кг, осталась без призового места, так как проиграла в первом круге соревнований.

Оба спортсмена занимаются под руководством тренера Сергея Гиро.

Следующим стартом для томских тхэквондистов станет первенство России, которое начнется 28 октября в Нальчике.