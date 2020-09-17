Нарушители – в кадре: до конца года на томских трассах установят еще 11 комплексов фотовидеофиксации

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До конца 2020 года по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Томской области установят девять стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. На эти цели направлено 19 млн рублей. Помимо этого, ещё два стационарных комплекса будут установлены в рамках государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области», сообщает пресс-служба региональной администрации.

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» новые комплексы фотовидеофиксации появятся на трассах Томск – Самусь (13 – 14 км), Томск Мариинск (16 км+700 м и 20 км+870 м), Кузовлево – Светлый (4 – 5 км), Мельниково – Кожевниково – Изовка (32 км), объездной дороге Томска (8 км), подъезде к Томску от автодороги Р-255 (104 км+800 м). Также фотовидеофиксирующее оборудование установят в Каргаске на улице Кирова, 56 и в Колпашеве на улице Победы, 105.

- В областном центре по госпрограмме «Обеспечение безопасности населения Томской области» фотовидеокамерами оснастят перекрестки: пр. Ленина – ул. Учебная и пр. Комсомольский – ул. Енисейская, - отмечается в сообщении.

Комплексы будут фиксировать основные виды нарушений правил дорожного движения: превышение скорости, выезд на полосу встречного движения; проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требования об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора и т.д.

Установка комплексов позволит снизить число ДТП в местах повышенной аварийности, сохраняя тем самым жизни и здоровье томичей.