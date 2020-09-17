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В 40 почтовых отделениях томичей обслуживают по предварительной записи и вне очереди

Для таких клиентов выделены отдельные операционные окна
Алиса СелезневаАлиса Селезнева
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По предварительной записис можно получить любые почтовые услуги.

По предварительной записис можно получить любые почтовые услуги.

Фото: из открытых источников

Почта России в Томской области расширила список отделений связи, работающих по предварительной записи. На сегодняшний день сервис доступен в 40 отделениях почтовой связи, 24 из них расположены в Томске, остальные – во всех городах и районных центрах области, сообщает пресс-служба регионального управления Почты России.

- В отделениях связи с возможностью предварительной записи специально выделены одно или несколько операционных окон. Номер окна отображается в момент оформления клиентом заявки. Далее он приходит в выбранное отделение связи в установленное время и обслуживается вне очереди. Записаться на обслуживание, изменить время посещения или отменить визит возможно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении,- говорится в сообщении.

Записываться необходимо не менее чем за час до визита.

- Предварительная запись в отделения почтовой связи стала доступна для жителей Томской области в мае текущего года. Тогда в пилотном проекте приняли участие только 10 почтовых отделений в Томске, Асино, Колпашево и Стрежевом. Так как сервис оказался весьма востребован у клиентов Почты России, было принято решение расширить список отделений с возможностью предварительной записи. В дальнейшем количество таких отделений будет увеличиваться, - заверил региональный управляющий УФПС Томской области Константин Куимов.

Отметим, сервис доступен только для физических лиц, с его помощью можно получить все виды услуг, которые оказываются в отделениях почтовой связи.