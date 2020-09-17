«Второго хлеба» много: Томская область лидирует среди сибирских регионов по урожайности картофеля

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Аграрии Томской области на текущий момент убрали 39,8% картофельных полей (602 гектаров), накопав 11,9 тысячи тонн картофеля. Средняя урожайность составляет 198,3 ц/га и является самой высокой в Сибирском федеральном округе, - сообщает пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что Томская область удерживает лидерство по урожайности картофеля с начала уборочной кампании. Следом за нашим регионом в тройке лучших идут Новосибирская и Иркутская области.

В одном из ведущих томских производителей картофеля - ООО «Колпаков» уже убрана половина полей при средней урожайности 205 ц/га. Хозяйство является участником программы развития селекции и семеноводства картофеля в рамках Федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития сельского хозяйства и ведет апробацию четырех кемеровских сортов картофеля.

- Сегодня мы производим 300 тонн семян отечественной элиты. К моменту полной реализации программы по картофелю планируем увеличить объем семенного картофеля до 1000 тонн, – цитируется в сообщении глава ООО «Колпаков» Денис Колпаков.

Еще 13 сортов томской, уральской и кемеровской селекции в рамках федеральной программы испытывают в ООО «Агрофирма «Зоркальцевская».