Вакцинация в шаговой доступности: в Томске работают мобильные комплексы, в которых можно привиться от гриппа

Поставить прививку против гриппа можно в нескольких мобильных пунктах, а можно и в поликлинике по месту прикрепления. Фото: Из открытых источников

- Еженедельно, с четверга по субботу, в Томске будут работать мобильные комплексы, в которых можно бесплатно поставить прививку от гриппа. Акция продлится до 3 октября, - сообщили в администрации Томской области. - На этой неделе 17, 18 и 19 сентября с 12 до 18 часов прививочные пункты будут работать на площади Новособорной, у здания администрации Томской области, на территории лыжной базы «Политехник», у торговых центров «Изумрудный город», «Мирамикс», «Манеж», в микрорайоне Южные ворота.

Специалисты пояснили, что вакцинация от гриппа проводится отечественными препаратами «Совигрипп» и «Флю-М». Перед прививкой каждого пациента в обязательном порядке осматривает врач.

- Работа передвижных комплексов организована для удобства томичей. Жители областного центра активно пользуются такой возможностью: за первые дни прививочной кампании в них поставили прививку 2,5 тысячи человек, – отметил начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Он добавил, что поставить прививку также можно в поликлинике по месту прикрепления. Для предприятий возможна массовая вакцинация по договору с учреждением здравоохранения. Детям, по согласию родителей, вакцинация может проводиться по месту обучения.