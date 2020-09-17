Стоп, коронавирус: в томском лицее №7 установили стационарный тепловизор

Тепловизор позволяет измерять температуру на входе бесконтактным способом. Теперь это оборудование установлено в лицее №7 Томска. Фото пресс-службы городской администрации.

Стационарный тепловизор появился на входе в томский лицей №7. Конструкция представлена 4 специальными камерами, которые позволяют бесконтактно измерять температуру входящих людей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Тепловизор позволит сократить время на ежедневный контроль температуры на входе. Ранее в учреждении температуру у учеников и персонала школы проверяли с помощью ручных бесконтактных термометров.

- В ходе подготовки к новому учебному году стационарные тепловизоры были закуплены для 8 школ города с большой проходимостью в смену. На сегодняшний день аппаратура уже установлена в СОШ № 16, № 58 и двух корпусах Академического лицея. В ближайшее время тепловизоры появятся в лицее № 1, школе Эврика-развитие, СОШ № 4 и № 40, - отметила начальник департамента образования Томска Ольга Васильева. - В гимназии №26 установлен аналог тепловизора – термошлюз, представляющий собой стационарные термометры, подающие звуковой сигнал при повышенной температуре у заходящего в помещение. В школе «Перспектива» используются стационарные настенные термометры на входе в учреждение.

Добавим, все муниципальные образовательные учреждения Томска к началу учебного года были обеспечены рециркуляторами, бесконтактными термометрами и необходимым запасом средств для дезинфекции и индивидуальной защиты.