Работа для томичей: в регионе открыто свыше 780 временных вакансий

Свыше 700 свободных рабочих мест для временного трудоустройства есть в региональном банке вакансий. Фото: Из открытых источников

- Участвующие в программе субсидирования занятости населения работодатели предоставили 456 вакансий на временные рабочие места. На сегодня это 89 организаций из районов Томской области, - сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Так, за прошедшую неделю на субсидированные вакансии было трудоустроено 55 человек - в ООО «Стрежевойэлектротеплоснабжение», эко-фабрику «Сибирский кедр», МУП «Новиковское ЖКХ» и «Большедороховское ЖКХ» Асиновского района, в СПК «Белосток» Кривошеинского района, а также на другие предприятия и в организации.

- Всего в региональном банке более 780 временных вакансий. Трудоустроиться можно в строительную отрасль, агропромышленный комплекс, в сферу транспорта и ЖКХ. От соискателей не требуется специальной квалификации и опыта работы, – уточнила начальник областного департамента труда и занятости населения Светлана Грузных.

Отметим, что на сайте rabota.tomsk.ru желающие могут самостоятельно оставить заявку для участия в общественных работах.