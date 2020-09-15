Сотрудники «Томского ЦСМ» продегустрировали хлеб местных производителей и выявили лидера

Выявлены лучшие производители хлеба в Томске Фото: из открытых источников

По итогам испытаний наиболее популярных сортов хлеба - пшеничного из муки 1 сорта и «Дарницкого», которые организовал «Томский центр стандартизации и метрологии», лучшими признаны образцы продукции хлебозавода «Колос» и «Пищевого комбината «ЛАМА».

Эксперты исследовали качество хлеба, изготовленного компаниями «Томскхлеб», «Нептун», «Хлебодар», «Лама» и «Колос». По результатам дегустации наибольшее количество баллов по обоим сортам хлеба набрала продукция хлебозавода «Колос» и «Пищевого комбината «ЛАМА». По физико-химическим показателям, определяющим влажность и кислотность хлеба, все исследованные образцы были в пределах нормы.

Органолептическая оценка проводилась по нескольким показателям: объем, конфигурация, состояние поверхности, пропеченность, пористость, эластичность, вкус и запах. Среди экспертов-дегустаторов работали специалисты предприятий – участников испытаний. Их оценка собственной продукции во внимание не принималась, поскольку технолог способен определить свой продукт даже при закрытой дегустации.

Испытания проводил «Томский ЦСМ» по заказу Томской ассоциации пищевиков в рамках кампании «Выбирай местное, покупай свежее!». Исследования качества продуктов местных производителей продолжатся. В следующий раз эксперты проведут испытания колбасы и сока.