Команда томича с проектом по глубокой переработке древесины победила на конкурсном отборе форума «Арктика»

Талантливая молодежь страны съехалась на форум "Арктика" Фото: из открытых источников

Всероссийский молодежный образовательный форум «Арктика» проходил с 6 по 12 сентября в Архангельской области. Участники, распределенные по командам, защищали перед жюри свои проекты. Команда томича Николая Качина стала победителем конкурсного отбора, информирует портал администрации Томской области.

Николай Качин возглавляет региональное отделение Молодежной Ассамблеи народов России и является аспирантом кафедры российской истории НИ ТГУ. Он участвовал в разработке и дальнейшей защите на форуме проекта по глубокой переработке древесины и производству продукции с высокой добавленной стоимостью с учетом всех существующих экологических норм в условиях развития Северного морского пути и развития инфраструктуры.

По условиям конкурса команда-победитель получит возможность пройти стажировку на арктических предприятиях ПАО «Газпром», стать участником международного арктического форума «Арктика – территория диалога» и войти в оргкомитет форума «Арктика. Сделано в России» в 2021 году.

В состав конкурсного жюри вошли директор арктического центра стратегических исследований Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова Константин Зайков, проректор по научно-инновационному развитию САФУ Марат Есеев, генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка, представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит и начальник научно-образовательного центра «Газпром ВНИИГАЗ» Наталья Анисимова.

Всероссийский молодежный образовательный форум «Арктика» – это площадка для выявления наиболее талантливых и активных молодых специалистов, привлечения их к развитию профильных молодежных сообществ, а также организации стажировки в корпорациях, одним из направлений деятельности которых является Арктическая зона Российской Федерации. Организаторами форума в 2020 году выступили Федеральное агентство по делам молодежи и Правительство Архангельской области. Форум входит в платформу «Россия – страна возможностей».