В Томской области аграрии намолотили 323,2 тыс. тонн зерна, план выполнен почти на 74 процента

Хорошая погода в этом году сыграла на руку сельчанам при уборке урожая Фото: из открытых источников

По данным на 15 сентября, в Томской области убрано 121,2 тыс. га посевов зерновых культур (73,7% от плана). Аграрии намолотили 323,2 тыс. тонн зерна при средней урожайности 26,7 центнера с гектара, сообщает портал администрации региона.

В прошлом году на аналогичную дату было собрано 253,3 тыс. тонн зерна с 105,24 тыс. га полей.

Уборочную кампанию завершили 25 хозяйств. По темпам уборки лидируют Асиновский (82,3%), Первомайский (80,1%) и Зырянский (78%) районы.

Помимо зерновых, аграрии убрали 1,28 тыс. га льна-долгунца и 50 га льна масличного, намолотили почти 17,2 тыс. тонн рапса (8,67 тыс. га).

Большинство хозяйств ведут подготовку к будущему сезону: в регионе вспахано почти 53,4 тыс. га зяби, озимыми культурами засеяно почти 14,5 тыс. га, в том числе пшеницей – около 8,9 тыс. га.

Овощеводы выкопали 9,3 тыс. тонн картофеля (468 га), убрали 2,8 тыс. тонн капусты (91 га), 1,8 тыс. тонн моркови (60 га) и 1,1 тыс. тонн свеклы (42,7 га).