Еще 20 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

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За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции 20 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 5 251 человек, - сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что 15 сентября в регионе была зафиксирована еще одна смерть от COVID-19, выявлены 58 новых случаев заражения.

- Среди новых заболевших у 11 человек инфекция протекает бессимптомно, у 42 имеются признаки ОРВИ, у пяти диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, занято на текущий момент 57,5 % мест. В обсерваторах под Томском находятся 25 человек.

Коэффициент распространения инфекции снова ниже единицы и равен 0,96.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 30 сентября включительно.