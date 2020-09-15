Коронавирус стал причиной смерти еще одного жителя Томской области

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Сегодня, 15 сентября, стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, заболевшего COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 77 человек.

- Томская область... умерло .77.. ( тз них 1 за последние сутки) - говорится в сообщении.

- У скончавшегося пациентам, входящего в группу риска по возрасту, была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, которая осложнялась респираторным дистресс-синдромом, дыхательной и полиорганной недостаточностью, - уточнили в региональном оперштабе.

Ранее сообщалось, что 15 сентября в томской области выявлены 58 новых случаев заражения коронавирусом.