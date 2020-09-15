Власти: участок улицы Усова в центре Томска уже осенью может стать пешеходной зоной

На пересечении улиц Усова и Белинского уже обустроено новое общественное пространство. Фото: из открытых источников

Мэрия совместно с ГИБДД рассматривает вопрос о том, чтобы по выходным перекрывать автомобильное движение на участке улицы Усова и превращать его в прогулочную зону. Об этом сегодня рассказал журналистам мэр Иван Кляйн.

Улице Усова пролегает через исторический центр города. Здесь, в частности, расположены учебные корпуса Томского политеха, при этом некоторые здания являются памятниками архитектуры. По словам градоначальника, под пешеходную зону может быть выделен участок до проспекта Ленина – либо от ул. Вершинина, либо от ул. Белинского. Пока речь идет о том, чтобы запрещать автомобильное движение только на выходные дни.

При своевременном завершении ремонтных работ пешеходной улицей по субботам и воскресеньям часть Усова может стать уже этой осенью. «Если не успеем, тогда весной будем перекрывать улицу для автомобилей... Это будет просто пешеходная зона, чтобы у людей была возможность пройти и прогуляться без машин», – заявил мэр.

Как сообщалось ранее, в 2019 году в рамках благоустройства ул. Усова на перекрестке с ул. Белинского было создано общественное пространство под названием «Сад ветра»; в 2020-м эти работы были продолжены.

Добавим, что на сегодняшний день в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Томске завершено благоустройство пяти из 16 объектов, среди которых Пушкинский сквер, территория на ул. Ивана Черных, скверы на ул. Суворова, Кутузова и Трифонова. По информации пресс-службы мэрии, по остальным общественным пространствам выполнение составляет от 55 до 90 процентов. Градоначальник поручил усилить бригады подрядчиков, которые работают по нацпроекту организовать работу в режиме без выходных и весь световой день.