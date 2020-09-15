Живи,малыш!: томские врачи спасли полуторагодовалого мальчика, выпившего жидкость для очистки труб

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Врачи больницы скорой медицинской помощи №2 г. Томска спасли полуторагодовалого малыша, отравившегося жидкостью для очистки труб, сообщает телеграм-канал "Область здоровья".

-Мальчик поступил с сильным ожогом пищевода в тяжелом состоянии. Пятнадцать дней он провел в реанимации, сейчас продолжает лечение в хирургическом отделении. На данный момент его состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет, - сообщил главный врач больницы скорой медицинской помощи №2 Андрей Караваев.

Медики настоятельно рекомендуют родителям, хранить средства бытовой химии в недоступных для детей местах. Это поможет сохранить здоровье, а возможно, и жизнь ребенка.

- Многие современные средства бытовой химии имеют приятный запах и сладковатый привкус, который привлекает маленьких детей, активно исследующих окружающий мир, пробующих все на вкус. К сожалению, это может привести к трагическим последствиям, поэтому хочу призвать родителей к бдительности и аккуратному обращению со средствами бытовой химии и лекарствами, - подчеркнул Андрей Караваев.