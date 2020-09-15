Ловкость, точность и победа: житель Томской области стал девятикратным чемпионом страны по городошному спорту

Спортсмен готовится к броску Фото: из открытых источников

С 9 по 19 сентября в городе Евпатория Республики Крым проходит чемпионат Росси по городошному спорту. Участие в нем принимают и спортсмены из нашего региона. Мастер спорта Владимир Синьков из Северска в девятый раз стал чемпионом России по городошному спорту в личном зачете. Кроме того, северчанин установил личный рекорд, разбив 114 битами 90 фигур, сообщается на сайте администрации Томской области.

Напомним, Владимир Синьков является неоднократным чемпионом мира и обладателем Кубка России 2019 года по городошному спорту. В 2021 году северчанин примет участие в чемпионате мира по городошному спорту, который состоится в Санкт-Петербурге. Спортсмен тренируется под руководством Алексея Горбатых. Второе место занял многократный чемпион России и мира Максим Духанин из Краснодарского края, москвич Алексей Елисеев.

После окончания соревнований в личном зачете стартует командный турнир, где также выступят спортсмены из Томской области. У них есть хорошие шансы завоевать призовые места.