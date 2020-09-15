«Защити себя от гриппа»: 2,5 тыс. томичей уже поставили прививки в мобильных комплексах

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С 10 по 13 сентября, в первые три дня мобильной акции «Защити себя от гриппа» в передвижных медицинских комплексах, работавших на семи площадках областного центра, прививку поставили 2500 томичей, сообщает пресс-служба администрации региона.

17, 18 и 19 сентября с 12 до 18 часов вакцинация продолжится на площади Ново-Соборной, у зданий администрации Томской области, у торговых центров «Изумрудный город» и «Мирамикс», на лыжной базе «Политехник» и в Южных воротах.

Напомним, акция продлится до 3 октября включительно, по специальному графику мобильные комплексы будут принимать томичей в 11 точках областного центра.

Прививки в передвижных медицинских комплексах бесплатно может сделать любой желающий. Вакцинация от гриппа проводится отечественными вакцинами «Совигрипп» и «Флю-М».