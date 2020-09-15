По высшему разряду: Райффайзенбанк предлагает премиальным клиентам новую кредитную карту

Райффайзенбанк запускает для своих клиентов новую кредитную карту «Кэшбэк на всё Премиум». Ее владельцы получат кэшбэк в рублях в размере 1.5% на покупки во всех категориях, а также дополнительные привилегии, включая консьерж-сервис и скидки премиального уровня. Кредитный лимит составляет до 1 000 000 рублей, беспроцентный период пользования денежными средствами - до 52 дней. Обслуживание карты бесплатно.

- Запуск этой карты – часть нашей стратегии: предлагать премиальным клиентам индивидуальный подход и широкий спектр возможностей для любых финансовых целей, — отметил Кирилл Матвеев, руководитель управления по работе с премиальными клиентами Райффайзенбанка.

Среди дополнительных привилегий, доступных владельцам карты «Кэшбэк на всё Премиум» — скидки 15% на поездки бизнес-классом с Wheely и Gett, -10% в ресторанах White Rabbit Family, расширенная гарантия на покупки, а также бронирование билетов и выбор ресторана от консьерж-сервиса в формате 24/7.

Клиент получает кэшбэк 1,5% с покупок в любых категориях, оплаченных кредитной картой (Visa Signature). Кэшбэк копится сразу в рублях на протяжении месяца и до 10-го числа следующего месяца приходит на счёт. Баланс кэшбэка по прошедшим покупкам можно в любой момент увидеть в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн.

Заказать кредитную карту «Кэшбэк на всё Премиум» можно в приложении Райффайзен-Онлайн, чате или офисе Райффайзенбанка или на сайте raif.ru

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