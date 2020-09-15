Экономия на мусорках: 9 бюджетных контейнерных площадок установят в Томске до конца года

Новые контейнерные площадки появятся в Томске в этом году. Фото пресс-службы мэрии.

- В районах Томска продолжается работа по благоустройству и установке площадок для сбора твердых коммунальных отходов. В этом году планируется благоустроить 16 действующих площадок и установить 9 новых по адресам: ул. Аркадия Иванова, 22, Шегарский тракт, 9, 19 Гвардейской Дивизии, 7, Косарева, 14, Киевская, 57, пр. Фрунзе, 65, Красноармейская, 16 и М. Джалиля, 11, - сообщила пресс-служба мэрии. - Помимо этого, будут реконструированы контейнерные площадки на ул. Дзержинского, 24, 24а, Мокрушина, 13а, Усова, 15 и 17, Пролетарской, 18, ул. Набережная озера, 22, пр. Мира, 1, на ул. 5 Армии, 13 и Дальне-Ключевской, 5 и, отмечается в сообщении.

В администрации города уточнили, что модернизация контейнерных площадок предусматривает благоустройство подъездных путей, асфальтирование основания каждой площадки. Такие объекты на муниципальных земельных участках обустраиваются по дизайн-проекту МБУ «Проектно-сметное бюро» (ПСБ).

Добавим, летом мэрия отказалась от разработанного областным Центром развития городской среды варианта дизайна мусорных площадок из-за их высокой стоимости (от 20 до 150 тыс. рублей). Взамен был одобрен проект МБУ "ПСБ" - площадка на два контейнера от этого разработчика обошлась бюджету в 27,5 тыс. рублей