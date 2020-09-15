Компенсацию затрат на защиту от COVID-19 могут оформить работодатели в Томской области

Компенсацию затрат на защитные средства, приобретаемые в период пандемии, работодатели могут получить за счет средств ФСС. Фото: Из открытых источников

- Работодатели могут получить компенсацию затрат на приобретение средств защиты сотрудников предприятий в период пандемии коронавирусной инфекции, - сообщила пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования. - Это предусмотрено приказом Минтруда России от 23 июня 2020 г. № 365н, в соответствии с которым расширен перечень предупредительных мер. Расходы можно возместить за счет страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

В организации уточнили, что, согласно дополнениям, компенсации подлежит приобретение:

- средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок и (или) респираторов, многоразовых тканых масок), лицевых щитков, бахил, противочумных костюмов 1 типа, одноразовых халатов;

- дезинфицирующих салфеток и (или) дезинфицирующих кожных антисептиков, дозирующих устройств (оборудования) для обработки рук антисептиками;

- оборудования, в том числе рециркуляторов воздуха и (или) дезинфицирующих средств вирулицидного действия для комплексной обработки транспортных средств, упаковки материалов, оборудования, продуктов, служебных помещений, контактных поверхностей;

- устройств (оборудования) для бесконтактного контроля температуры тела работника и (или) термометров;

- проведение лабораторного обследования работников на COVID-19.

Добавим, срок подачи заявлений о финансовом обеспечении предупредительных мер в региональные отделения Фонда социального страхования (ФСС) продлен до 1 октября 2020 года. Форма заявления и необходимые документы есть на сайте Томского ФСС.