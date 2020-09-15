Десятилетняя томичка Ксения Кайрова удостоена медали «Доблесть и отвага» посмертно

Родители 10-летней Ксюши Кайровой получили за дочь государственную награду - медаль "Доблесть и отвага". Фото СУ СК РФ по Томской области.

- Трагедия произошла в конце июня 2019 года в деревне Красная Горка Тегульдетского района Томской области, куда 10-летняя Ксения Кайрова приехала отдыхать на каникулы, - сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета. - С двумя сверстницами она отправилась на прогулку. Девочки пришли на берег реки Муны. Две из них решили искупаться в реке. Во время купания одна из девочек неожиданно начала тонуть. Ксения бросилась на помощь. Ей удалось вытолкнуть подружку из воды наружу, однако у самой сил уже не осталось, и вынырнуть она не смогла.

В ведомстве добавили, что приказом главы СК России Александра Бастрыкина за свой высокогражданский поступок девочка посмертно награждена медалью «Доблесть и отвага». Ее вручил родителям Ксении руководитель следственного управления СК России по Томской области.