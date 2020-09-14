Томские представители партий «Справедливая Россия» и КПРФ прокомментировали итоги выборов

Лидеры: успех на выборах – это результат работы партии и самих кандидатов Фото: из открытых источников

Томские представители партий «Справедливая Россия» и КПРФ прокомментировали результаты выборов в городские и районные думы, которые состоялись в Томской области в воскресенье 13 сентября.

Так, лидер томских эсеров Галина Немцева отметила хорошие результаты прошедшей кампании. «У нас появилась фракция в городской думе города Стрежевого, там три депутата прошло от «Справедливой России», впервые появилась фракция в думе Асиновского района. Асиновская команда создавалась буквально в июле, крепкая такая ячейка, и уже показала такой результат – два человека есть. Мы сохранили свои позиции в Молчановском районе», – пояснила лидер партотделения.

При этом Галина Немцева отметила, что к партийному результату не причастен проект «Умное голосование».

В этом с ней согласен первый секретарь Томского горкома КПРФ Андрей Петров, который подчеркнул: успехи кандидатов-коммунистов – это исключительно результат работы партии и самих кандидатов, не связанный с поддержкой иных политических сил.

«Выборы в думу города Томска дадут толчок, чтобы избиратели задумались, что голос каждого важен, – уверен Андрей Петров. – Я очень рад, что молодежь прошла в думу. У каждой партии и каждого кандидата свои амбиции, но я надеюсь, что основной состав думы будет работоспособный и здравомыслящий, чтобы принимать правильные решения».

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