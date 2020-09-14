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«Зеленый патруль» поместил Томскую область на 4 место в пятерке экологически благополучных регионов Сибири

В национальном экорейтинге среди субъектов РФ регион занял 39 место
ИГОРЬ ТЮРИНИГОРЬ ТЮРИН
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По целому ряду экологических показателей Томская область показывает пример соседям

По целому ряду экологических показателей Томская область показывает пример соседям

Фото: из открытых источников

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной Национальный экологический рейтинг по итогам лета 2020 года. Томская область заняла в нем четвертое место среди регионов Сибири, сообщает пресс-служба администрации региона.

При составлении рейтинга специалисты анализируют показатели экологического благополучия и ведут мониторинг событий в области охраны окружающей среды с 2007 года.

Эксперты отметили в томском регионе традиционно высокий социально-экологический индекс, уровень гражданской активности и экологического образования, а также информационной открытости природоохранных органов.

Наиболее значимыми экологическими событиями летом 2020 года в Томской области стали рекультивация полигона ТБО в Новомихайловке, ликвидация крупных несанкционированных свалок и сбросов сточных вод в реки, а также ряд экоакций и мероприятий по реализации нацпроекта «Экология».

Среди 85 субъектов России в национальном экорейтинге Томская область заняла 39 место. Возглавляют топ регионов Тамбовская, Белгородская области и Республика Алтай.

Экология