Медики наблюдают юных томичей, перенесших коронавирус Фото: из открытых источников

Томские врачи обследовали больше 50 детей, перенесших COVID-19. Наблюдать маленьких пациентов специалисты больницы будут в течение года после перенесенной инфекции, сообщает пресс-служба областной администрации.

Детям проводят УЗИ, электрокардиографию, исследование функции внешнего дыхания.

– С августа мы обследовали больше 50 детей, среди них есть пациенты с определенными отклонениями в исследуемых показателях. В основном мы направляем их на консультацию к детскому кардиологу, реже – к пульмонологу, – отметила главный врач Томской областной детской больницы Елена Тимошина.

По словам главного врача, наблюдать маленьких пациентов специалисты больницы будут в течение года после перенесенной инфекции. По результатам исследования врачи медицинского учреждения определят широкий спектр биохимических показателей, иммунный статус ребенка и постинфекционный иммунитет, говорится на сайте администрации. При необходимости дети будут направляться на диспансерный учет в соответствии с выявленными отклонениями.