Третье место на чемпионате Сибирского округа завоевали томские керлингисты

Еще одна "бронза" в копилку томских спортсменов Фото: из открытых источников

Воспитанники Томской областной спортивной школы олимпийского резерва Владимир Ульянов и Валентина Сайнакова стали бронзовыми призерами чемпионата Сибири по керлингу среди смешанных команд, информирует портал администрации региона.

Чемпионат завершился в Красноярске на прошлой неделе и собрал более 20 команд из регионов Сибири. Томичи соревновались с хозяевами соревнований – красноярцами, а также спортсменами из Новосибирска, Иркутска, Омска и Барнаула.

Керлингисты были распределены на три подгруппы по семь команд в каждой и сыграли по круговой системе. Победители полуфиналов разыгрывали призовые места. В среднем спортсмены провели на льду по 13 часов.

Для томских керлингистов «бронза» на чемпионате СФО стала первой наградой после перерыва, связанного с пандемией.