31 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки

Количество выздоровевших от COVID-19 в регионе увеличивается Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 31 жителя Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 5 231, – сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

– Из заболевших COVID-19 за сутки у 17-ти признаки ОРВИ, у 14-ти – пневмония, 21 человек не имеет симптомов заболевания, – также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 58,3 % мест. В обсерваторе под Томском находятся 19 человек.

Коэффициент распространения инфекции равен 1,04

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.