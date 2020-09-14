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Экономика

Аграрии Томской области порадовали на ярмарке жителей регионального центра свежими овощами

Сельхозпроизводители продали 135 тонн картофеля, 6,2 тонны моркови, 3,5 тонны свеклы
ИГОРЬ ТЮРИНИГОРЬ ТЮРИН
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Жители томского села не дадут умереть с голоду горожанам

Жители томского села не дадут умереть с голоду горожанам

Фото: из открытых источников

Свежий урожай овощей и картофеля на ярмарке в минувшие выходные на областном рынке представили фермеры, сельхозорганизации и личные подворья из Асиновского, Зырянского, Бакчарского, Кривошеинского, Кожевниковского, Первомайского, Молчановского, Томского и Шегарского районов, сообщает портал областной администрации.

В итоге томичи купили у местных производителей 135 тонн картофеля, 6,2 тонны моркови, 3,5 тонны свеклы и 2,5 тонны капусты. Компания «ТомскАгроИнвест» бесплатно помогла покупателям грузить овощи в машины.

Всего на ярмарке было организовано 140 торговых мест. Помимо овощей нового урожая, здесь можно было приобрести молочную продукцию, мясо, рыбу, колбасные, хлебобулочные и кондитерские изделия, полуфабрикаты, мед, грибы и дикоросы.

Также сельхозпроизводители предлагали гостям необычные виды козьего сыра, халву из меда, колбаски с добавлением кедровых орешков, языка, печени и натуральную тушенку.

На ярмарочной площадке впервые работала современная мобильная точка общественного питания – фудтрак «САША варит» от компании «Александра», которая развивает в Томской области формат стрит-ритейла.

Ярмарка-продажа свежего урожая от томских овощеводов и товаров из фермерских хозяйств и от сельхозпроизводителей Томской области проходит каждую осень.