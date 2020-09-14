Коронавирус в Томске: + 52 новых случая заражения

Коронавирус продолжает заражать жителей Томской области Фото: из открытых источников

Сегодня, 14 августа, в Томской области выявлены 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 6 421 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 5 509 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 57 пациентов скончались, 2 475 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 068 320 человек, 18 635 скончались, 878 700 выздоровели.