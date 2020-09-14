К середине сентября уже 170 тысяч томских пенсионеров проехались в электротранспорте бесплатно

Троллейбусы и трамваи перевозят пенсионеров в Томске бесплатно Фото: из открытых источников

Мэр Томска установил продолжительность бесплатного проезда пенсионеров в электротранспорте в течение двух месяцев. Городские пенсионеры могут бесплатно передвигаться на трамваях и троллейбусах с 1 сентября до 31 октября текущего года. Ежедневно «Трамвайно-троллейбусное управление» анализирует число людей, воспользовавшихся этим правом. По статистике, это 10-15 тыс. пассажиров-пенсионеров в сутки, что превышает показатели прошлого года, сообщает портал мэрии областного центра.

В это же время городской Совет ветеранов продолжает работу по информированию томичей о возможности бесплатного проезда в электротранспорте. Сегодня с этой инициативой ознакомлены более 18 тыс. членов ветеранских организаций.

Инструктажи о бесплатном проезде при предъявлении удостоверяющих личность документов женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет еженедельно проходят кондукторы ТТУ. Качество их работы по проверке документов и предоставлению бесплатного проезда во время скрытых проверок на линии оценивают специалисты «Центра организации и контроля пассажироперевозок». Одновременно с этим они проверяют соблюдение санитарных норм в общественном транспорте. В выходные они работали в 63 единицах пассажирского транспорта, выявив 14 замечаний.

Горожане могут уточнить информацию о льготном проезде в городском комитете по организации пассажироперевозок по телефону «горячей линии» - 52-67-11.