В сентябре потребители Томска получат единую платежку за жилищно-коммунальные услуги

Оплатить квитанции за ЖКУ, как и прежде, можно любыми удобными для клиентов способами. Фото: из открытых источников

В сентябре 2020 года жители Томска получат единый платежный документ (ЕПД) за жилищно-коммунальные услуги от Единого информационно-расчетного центра Томской области.

Как сообщает пресс-служба «Томскэнергосбыта», ЕПД объединяет в себе платежи за электроэнергию (поставщик АО «Томскэнергосбыт»), тепловую энергию и горячее водоснабжение (поставщик АО «Томск РТС»), а также за газ (для клиентов компании «Томскоблгаз»). В платежном документе рассчитан размер ежемесячной платы по каждой услуге, отдельно выделены исполнители услуг, обозначен блок для приема и передачи показаний индивидуальных приборов учета. На лицевой стороне размещены реквизиты ресурсоснабжающих организаций, итоговая сумма к оплате, а также единый QR-код для удобства совершения платежей.

В текущем месяце в областном центре и ряде населенных пунктов Томского района ООО «ЕИРЦ ТО» выставит платежные документы более 237 тыс. жителей. Кроме того, от имени центра придут квитанции с услугой «Обращение с ТКО» в Асиновский, Зырянский и Первомайский районы (региональный оператор - ООО «АБФ Логистик»).

С момента регистрации предприятия в сентябре 2019 года ЕИРЦ принял на обслуживание более 90 тыс. лицевых счетов и выставляет единые платежные документы жителям Томского Александровского, Бакчарского, Кожевниковского, Кривошеинского, Первомайского районов, городов Кедровый и Стрежевой.

– С 1 сентября в городе Томске привычные нашим клиентам офисы «Томскэнергосбыта» работают под брендом «ЕИРЦ ТО». При этом сохраняется время работы центров и пунктов приема, а также традиционный набор услуг, а именно, прием платежей за услуги ЖКХ, консультации специалистов по начислениям и другим вопросам энергоснабжения, выдача необходимых документов, – пояснил гендиректор ООО «ЕИРЦ ТО» Алексей Смирнягин.

Оплатить квитанции, как и прежде, можно в пунктах приема платежей Сбербанка и Почты России, через интернет-сервисы (Единый личный кабинет, Сбербанк Онлайн) и иными удобными для клиентов способами.