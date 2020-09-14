Томский губернатор назвал состоявшиеся 13 сентября выборы абсолютно прозрачными и поздравил всех победителей

фото: пресс-служба администрации Томской области.

Вчера, 13 сентября, в Томской области завершилось голосование по выбору депутатов органов местного самоуправления. Своих представителей в местные парламенты избрали жители городов Томск, Северск, Кедровый, 16 районов и 5 сельских поселений региона.

Кроме того, томичи выбрали нового депутата Законодательной Думы области по 20-му Кетскому избирательному округу, а в Александровском районе – главу поселения.

Сегодня губернатор Томской области Сергей Жвачкин поздравил победителей завершившейся выборной кампании.

- Партия «Единая Россия» стала лидером во всех 20-ти муниципальных образованиях Томской области, включая областной центр. В регионе партия большинства получила более 70 процентов депутатских мандатов. Но успеха добились и другие парламентские партии, которые ориентированы на конструктивное решение проблем. Обращает на себя внимание и большой успех в Томске новой партии – «Новые люди», он, безусловно, говорит о потребности томичей в обновлении. Уверен, что подавляющее большинство победителей относятся к нашей главной партии - партии томичей, которая ориентирована не на идеологию, а на реальную помощь людям и улучшение качества жизни, - подчеркнул глава региона

Он отметил, что выборы в Томской области прошли абсолютно прозрачно и легитимно.

По мнению губернатора, сегодня главная задача всех победителей заключается в том, чтобы «доказать избирателям, что они не ошиблись; оправдать доверие; показать эффективную работу в интересах людей».

Сергей Жвачкин также поблагодарил всех избирателей, принявших участие в голосовании, членов избирательных комиссий всех уровней, и всех тех, кто обеспечивал безопасность процедуры голосования.