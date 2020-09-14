Возьмите деньги: томичка увидела на улице рейдовую группу «Дорожный пристав» и решила погасить крупный долг

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Индивидуальный предприниматель из Томска задолжала налоговые платежи и денежные средства за невыполнение договорных обязательств перед организацией на сумму около 500 тыс. рублей. Часть налогого оплатила напрямую в ИФНС России по городу Томску, снизив сумму долга на 80 тыс. рублей. С целью взыскания оставшейся суммы приставы вынесли запрет на совершение регистрационных действий в ГИБДД с ее автомобилем Toyota Land Cruiser 200, намереваясь в дальнейшем наложить арест на транспорт.

- Неожиданно предприниматель вышла на служителей закона сама, причем, специально подъехала к рейдовой группе «Дорожный пристав», которая с помощью специального ПО, способного распознавать номера автомобилей должников, занимается арестом транспорта и взысканием задолженности на трассах Томска Женщина пояснила, что хочет уточнить сумму задолженности, после чего связалась со своим отцом и попросила его привезти требуемые денежные средства, - сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

В результате в течение часа долг по налогам и исполнительскому сбору в сумме 400 тыс. рублей был погашен наличными через специальный платежный терминал.