Депутатом Думы Томской области по Кетскому округу избран единоросс Степан Михайлов

Новоиспеченный депутат региональной Думы представляет северные районы области Фото: из открытых источников

Представитель партии «Единая Россия» Степан Михайлов стал победителем в ходе дополнительных выборов депутата Законодательной Думы Томской области шестого созыва по 20-му Кетскому избирательному округу.

Степан Михайлов - руководитель регионального исполнительного комитета «ЕР», заместитель секретаря Томского регионального отделения партии. Как следует из материалов ГАС «Выборы», за него проголосовали 2 436 избирателей из 25 610 зарегистрированных на округе. Ближайшим соперником кандидата-единоросса стала член партии «Справедливая Россия», учитель истории Молчановской школы № 1 Тамара Шпенглер; ее поддержали 944 избирателя.

По информации пресс-службы областной Думы, место в региональном парламенте освободилось в ноябре 2019 года, когда депутат Александр Михкельсон (сопартиец вновь избранного депутата) был назначен главой администрации Шегарского района.

К сведению: Кетский одномандатный избирательный округ № 20 охватывает ряд сельских и городских поселений в Верхнекетском, Колпашевском и Молчановском районах. Место нахождения окружной избирательной комиссии - райцентр Белый Яр.